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        Kar örtüsü bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada avantaj sağlıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kar örtüsünün bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada avantaj sağladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:00
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        Kar örtüsü bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada avantaj sağlıyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kar örtüsünün bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada avantaj sağladığını belirtti.

        Başer, AA muhabirine, kar yağışının toprağı bir battaniye gibi örterek ürünü koruduğunu söyledi.

        Kar yağışının çiftçiler için önemli olduğunu aktaran Başer, topraktaki nemin kar örtüsüyle arttığını ve bitkinin hızlı bir şekilde büyümesini sağladığını dile getirdi.

        Başer, çiftçilerin kar yağışına sevindiğini belirterek, "Çiftçilerimiz toprağını ektikten sonra mutlaka kar yağışı bekler. Çünkü, kar toprağa önemli ölçüde nem katarak verim potansiyelini artırır." dedi.

        Trakya'da ekilen tarım ürünlerinin çıkışının son derece güzel olduğunu söyleyen Başer, kar yağışının ürünlere ilaç gibi geldiğini dile getirdi.

        Kar suyunun topraktaki bazı mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağladığını anlatan Başer, "Yağışlar çok önemli. Eğer bu kar örtüsü şeklinde gelirse karın şöyle faydası var. Kar, bitkiyi düşük sıcaklıktan koruyor. Bitkinin, birçok hastalık ve zararlıdan korunmasına yardımcı oluyor. Kar, su kaynağı olmasının yanında bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada önemli bir avantaj." diye konuştu.

        Başer, kar yağışının yer altı su rezervi açısından en önemli kaynak olduğunu belirtti.

        Üreticilere ekili arazilerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Başer, "Trakya'da buğdayda çıkışlar çok güzel. Arazileri geziyoruz. Bazı ekili arazilerde bitkilerde ani sararmalar olduğunu görüyoruz. Bunun için üreticilerimiz mutlaka tarlalarını kontrol etmeli. Haftada bir kez arazi kontrollerini gerçekleştirip, önlemlerini almalılar. Gördüğümüz bu sararmalar ani sıcaklık değişiminden ya da toprakta ilaç birikiminden olabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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