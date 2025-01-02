Türk-Macar dostluğunun simgesi Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl 3 bin kişi gezdi

Macaristan Kralı II. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde Tekirdağ'da kaldığı müze evi geçen yıl 3 bin turist ziyaret etti.

Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı ev, Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Müze yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl 3 bin kişinin ziyaret ettiği ev, mimari yapısı ve içerisinde sergilenen kişisel eşyalarla dikkati çekiyor.

2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor. - Rakoczi Müzesi Eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczi Frençh'in anılarına izafeten Macar Hükümeti tarafından müze olarak düzenlendi.