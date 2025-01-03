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        Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ NKÜ arasında protokol imzalandı

        Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:02 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:15
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        Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ NKÜ arasında protokol imzalandı
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        Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından imzalandı.

        Protokol kapsamında müzik eğitimi başta olmak üzere, konservatuvarda sanat ve kültür alanında verilen eğitimlerle ilgili üniversite planlı çalışmalar yürütülecek.

        Protokolle, çalışmaları bilimsel bir çerçevede yürüterek, eğitim alan öğrencilerin başarılarının belgelenmesi amaçlanıyor.

        Belediye konservatuvarında eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından YÖK onaylı sertifika verilecek.

        İmzalanan protokol kapsamında sahne ve kültür etkinliklerine, yerel ve akademik düzeyde katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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