Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ NKÜ arasında protokol imzalandı

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında müzik eğitimi başta olmak üzere, konservatuvarda sanat ve kültür alanında verilen eğitimlerle ilgili üniversite planlı çalışmalar yürütülecek.