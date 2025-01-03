Tekirdağ'da asayiş

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste yaptığı aramada ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Adreste yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 309 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız tabancalar olduğu bilgisine ulaştı.

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