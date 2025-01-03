Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız tabancalar olduğu bilgisine ulaştı.
Adreste yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 309 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
- Tarihi eser kaçakçılığı
Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı. Aramada 39 sikke ele geçirildi.
Şüpheli D.Ü, ve B.Ç. gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir evde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste yaptığı aramada ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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