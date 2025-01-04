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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:56
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Kapaklı'da boş arazideki saman balyaları yandı

        Kapaklı ilçesinde boş araziye konulan saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pınarça Mahallesi'nde, boş arazide bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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