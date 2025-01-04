Tekirdağ'da asayiş

Pınarça Mahallesi'nde, boş arazide bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

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