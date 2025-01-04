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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:40
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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini fark etti.

        Sesin kaynağını bulmak için araca yaklaşan mahalle sakinleri, kedi yavrusunun otomobilin motor kısmına sıkıştığını gördü.

        Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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