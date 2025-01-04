Tekirdağ'da 20 suç kaydı ve 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hakkında 20 suç kaydı ve kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hakkında 20 suç kaydı ve kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler ilçe merkezinde durdurduğu A.K'nin kimlik kontrolünde 20 suç kaydı ve kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası olduğunu tespit etti.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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