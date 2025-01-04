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        Tekirdağ'da tarlada bir kişi öldü bulundu

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:44
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        Tekirdağ'da tarlada bir kişi öldü bulundu
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Ataköy Mahallesi’nde tarla içerisinde S.M'nin (32) hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.M’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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