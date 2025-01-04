Tekirdağ'da tarlada bir kişi öldü bulundu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ataköy Mahallesi’nde tarla içerisinde S.M'nin (32) hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.M’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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