Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barboros Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü G.Ö. gözaltına alındı.
- Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.F.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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