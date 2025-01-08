Tekirdağ'da 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da hakkında 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'da hakkında 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan T.N'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerin 2 aylık takipli çalışması sonucunda hükümlü, il merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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