Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan araca 138 bin lira ceza uygulandı
Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne toplam 138 bin lira idari para cezası uygulandı.
Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne toplam 138 bin lira idari para cezası uygulandı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çakar bulunan bir otomobilin Camikebir Mahallesi'nde dolaştığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
İlçe merkezinde ekiplerce durdurulan araçtaki incelemede, çakar lambanın usulsüz olduğu belirlendi.
Sürücü C.E'ye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin lira idari para cezası uygulandı.
C.E'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
Araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
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