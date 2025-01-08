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        Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan araca 138 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne toplam 138 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:16
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        Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan araca 138 bin lira ceza uygulandı
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        Tekirdağ'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne toplam 138 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çakar bulunan bir otomobilin Camikebir Mahallesi'nde dolaştığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        İlçe merkezinde ekiplerce durdurulan araçtaki incelemede, çakar lambanın usulsüz olduğu belirlendi.

        Sürücü C.E'ye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin lira idari para cezası uygulandı.

        C.E'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.

        Araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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