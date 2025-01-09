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        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen S.A. hakkında, paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:53
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        Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen S.A. hakkında, paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

        Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        - Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede "haber editörü" olarak görev yaptığı belirtildi.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün degildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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