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        Tekirdağ'a Macar turist ilgisi

        MESUT KARADUMAN - 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında geçen yıl çok sayıda Macar turist, Tekirdağ'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:32
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        Tekirdağ'a Macar turist ilgisi
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        MESUT KARADUMAN - 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında geçen yıl çok sayıda Macar turist, Tekirdağ'ı ziyaret etti.

        Türkiye ve Macaristan arasında 2024'ün karşılıklı kültür yılı ilan edilmesi kapsamında geçen yıl Tekirdağ'da etkinlikler düzenlendi.

        Resim sergisi, konser, panel ve Uluslararası Kiraz Festivali'nde düzenlenen Macar günü etkinlikleri için çok sayıda Macar turist kente geldi.

        Etkinliklerin yanı sıra Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi, Macar Kültür Evi, Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı, 2024'te Macar ziyaretçileri kente çekti.

        - "Tekirdağ'ın bilinirliliği arttı"

        Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, AA muhabirine, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macarların kente yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Tekirdağ'ın geçen yıl binlerce Macar turisti ağırladığını ifade eden Dalgıç, şunları kaydetti:

        "Türk-Macar yılı kapsamında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptık. Macar yetkililere ve ilimizde düzenlenen etkinliklerde bizlere destek olan kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Sergiler, konserler, geziler düzenlendi. Macar ziyaretçilerin ilgisi oldukça fazlaydı. Tekirdağ'ın bilinirliliği arttı, Macar dostlarımız tarafından daha iyi tanınır hale geldi. Tekirdağ, Macaristan için çok önemli bir yer. Biz nasıl ki Selanik'te Atamızın evini ziyaret ediyoruz, Macarlar da burada Rakoczi'nin evini ziyaret ediyor. Macar turistlerin gelişiyle Tekirdağ çok güzel tanındı, katma değer kazandı. Turizm açısından da önümüzdeki yıllarda Tekirdağ'da gerçekten çok güzel şeyler olacağına inanıyorum."

        - Rakoczi'nin müze evine 3 bin ziyaretçi

        Rakoczi Müze Müdürü Ali Kabul de Macaristan Prensi II. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde Tekirdağ'da kaldığı müze evi geçen yıl çoğunluğunu Macarların oluşturduğu 3 bin turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

        Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı evin Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olduğunu ve müze olarak hizmet verdiğini belirten Kabul, şunları kaydetti:

        "Türk-Macar Kültür Yılı'nın iki ülke arasından önemli etkinliklere imza atılmasına katkı sağladı. Etkinlikleri kapsamında, Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısında artış gözlendi. Tekirdağ'da anlamlı etkinliklerle Macar dostlarımızı misafir ettik. Macaristan'da da önemli programlar düzenlendi. Tekirdağ'da Macarların en çok ilgi gösterdiği yer, Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi oldu. Onun yanı sıra diğer Macar eserleri de geçen yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Macarların kente ziyareti ilimizin turizmi için de artı bir değer oluyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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