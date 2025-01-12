Tekirdağ'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü kazada ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü kazada ağır yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü R.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, yapılan kontrolde motosikletin Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nden çalındığı belirlendi.
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