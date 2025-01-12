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        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanan belediye çalışanına ilişkin konuştu:

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle tutuklanan kişiye ilişkin, "Bu hadiseyle ilgili belediyenin tutumunu eksik, hatalı ve yanlış buluyoruz. Bu kişi buraya rastgele mi seçilmiştir? CHP'nin veya belediyeyi yöneten heyetinin görüşlerini de mi yansıtıyor ki unutulsun isteniyor?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:17
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        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanan belediye çalışanına ilişkin konuştu:
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        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle tutuklanan kişiye ilişkin, "Bu hadiseyle ilgili belediyenin tutumunu eksik, hatalı ve yanlış buluyoruz. Bu kişi buraya rastgele mi seçilmiştir? CHP'nin veya belediyeyi yöneten heyetinin görüşlerini de mi yansıtıyor ki unutulsun isteniyor?" dedi.

        Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlının ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        İl Başkanı olarak süreci yakından takip edeceğini belirten Gümüş, "Öncelikle sizlere hitaben hakaret ifadesiyle başlayan süreçte meğerse sizlerle yetinmeyerek, geçmişte milletimize, milletin değerlerine, İslam dinine, Peygamberimizin eşine, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımıza hakaret, küfür diye küçümseyemeyeceğimiz ağza alınmayacak birçok ifadesini üzülerek okuduk." diye konuştu.

        - "Hukuken bunun takipçisi olacağız"

        Gümüş, tutuklanan zanlının paylaşımlarının milletin geniş kitlelerinde çok büyük öfke yarattığını dile getirdi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Gümüş, şunları kaydetti:

        "Nihayetinde o kişi tutuklandı. Hukuken bunun takipçisi olacağız. O günden bu yana Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, o kişiyle ilgili iş ilişkisinin sona erdirildiğine dair basın metni var. Metinde yazılı olan sadece şu: 'Kişilere, kurumlara ötekileştirici, kutuplaştırıcı ifadeler kabul edilemez.' Yanlışlıkla oldu, unutalım gitsin tadındaki bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu kişi rastgele görev almış değil. Siz basınla irtibat kuran kişi. Bu hadiseyle ilgili belediyenin tutumunu eksik, hatalı ve yanlış buluyoruz. Bu kişi buraya rastgele mi seçilmiştir? CHP'nin veya belediyeyi yöneten heyetinin görüşlerini de mi yansıtıyor ki unutulsun isteniyor?"

        Gümüş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yapan S.A, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, belediyede "haber editörü" olarak görev aldığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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