Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'den hatıra kahve fincanı sergileniyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Haziran 1936'da Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ziyareti sırasında kullandığı kahve fincanı ve su bardağı, Atatürk Evi'nde sergileniyor.

Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, Atatürk Evi'nde "Biz, bunları yıllarca emanet olarak belediyemizde tuttuk. Şimdi, Atatürk Evi'nde sergilenmesi için sizlere teslim ediyorum." diyerek fincanı ve bardağı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'e verdi.

Karaküçük, kahve fincanı ve su bardağının manevi değerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük de şehrin kültürel mirasına katkılarından dolayı Türel'e teşekkür etti.

Atatürk'ün ilçeyi ziyaretinde bugün Atatürk Evi olarak hizmet veren binada misafir edildiğini belirten Karaküçük, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ziyaretinde daha önce hiç yapılmayan göçmen konutlarının yapılması talimatını verdi. Ardından da çalışmaları yerinde incelemek üzere Muratlı ilçemize geldiler. Atatürk Evi olarak faaliyet gösteren binada kendisi ağırlandı." diye konuştu.

Bu ziyarete tanıklık eden 99 yaşındaki Muazzez Arda da Atatürk ilçelerine geldiğinde ilkokul öğrencisi olduğunu söyledi.

Ulu Önder'i büyük bir coşku ve heyecanla karşıladıklarını anlatan Arda, "Atatürk, beyaz bir trenle geldi. Hepimiz, hükümet denilen yere çıktık ve karşıladık trenden. Atatürk konuşma yaptı ve sonrasında hepimizi sevdi. Bu evde iki genç kız vardı, ona hizmet ettiler ve kahve yaptılar." ifadelerini kullandı.