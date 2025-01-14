Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi, olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Çorlu Belediyesi, olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kar ve buzlanma uyarılarını takip ederek gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sahada olduklarını aktaran Sarıkurt, "Çorlu halkının güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi ve günlük yaşamını sürdürebilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

        - Çorlu'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent estetiği çalışmalarına geçen yıl da devam etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada ekiplerin geçen yıl şehirdeki yeşil alanları artırmak ve mevcut alanları güzelleştirmek için çalıştığını söyledi.

        Ekiplerin 760 ağaç, 39 bin 686 çalı tipi bitki ve 185 bin 948 çiçeği toprakla buluşturduğunu aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

        "Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere Sarılar Mahallesi Bitkisel Üretim Şefliğinde 8 bin 500 ağaç yetiştirdi. Ayrıca 35 dekarlık bir alanda çim yetiştirme çalışmaları da devam ediyor. Kent genelindeki bitki sağlığını korumak ve yeşil alanları düzenli tutmak amacıyla 248 noktada toplam 826 budama ve kesim çalışması yapıldı.

        Bu kapsamda, ağaçların daha sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli bakımlar eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Çorlu’muzun her köşesinde yeşil dokuyu artırmak, doğayı korumak ve şehir estetiğini geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl dikilen binlerce ağaç ve çiçek, şehrimize yaşam enerjisi kattı. Tüm bu emekler, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Çorlu için. Doğamızı korumaya, yeşil alanları artırmaya ve kentimizi çiçeklerle donatmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam ed...
        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam ed...
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 91 milyon 844 bin lira ceza
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 91 milyon 844 bin lira ceza