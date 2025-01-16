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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:15
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü N.Ş. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Tekirdağ'da 6 bin 211 sürücüye para cezası kesildi

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 6 bin 211 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri son bir haftada il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 6 bin 211 sürücüye, makas atarak araç kullanma, hız limitini aşma, emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali, drift atma ve tonaj gibi ihlallerden cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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