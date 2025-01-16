Tekirdağ'da asayiş

Denetimlerde, 6 bin 211 sürücüye, makas atarak araç kullanma, hız limitini aşma, emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali, drift atma ve tonaj gibi ihlallerden cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

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