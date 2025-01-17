Tekirdağ'da asayiş

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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