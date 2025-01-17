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        Tekirdağ'da "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:08
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        Tekirdağ'da "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H, E.A. ve T.B'yi yakaladı.

        Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan tezgah ve materyaller ele geçirildi.

        Zanlıların, vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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