Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere müşteri olarak giden bazı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen J.İ. O.Y. ve B.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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