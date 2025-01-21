Tekirdağ'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinin çatısında yakalandı
Tekirdağ'da hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü evinin çatısında yakalandı.
Tekirdağ'da hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü evinin çatısında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucunda hükümlü, Süleymanpaşa ilçesinde saklandığı evinin çatısında yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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