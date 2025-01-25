AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına yeniden Ali Gümüş seçildi

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına mevcut başkan Ali Gümüş seçildi.

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleşen kongre, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler nedeniyle müzik yayını yapılmadı.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Gümüş yeniden seçildi.

Gümüş, kongre sonrası yaptığı açıklamada, Tekirdağ'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kongrenin Tekirdağ'a, ülkeye ve AK Partiye hayırlı olması temennisinde bulunan Gümüş, "Bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Tekirdağ için, halkımız için ve partimiz için daha fazla projeyi hayata geçireceğiz."diye konuştu.