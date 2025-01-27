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        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da hakkında 30 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:33
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        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'da hakkında 30 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 30 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.E'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekiplerin çalışması sonucunda hükümlü il merkezinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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