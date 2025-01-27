Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Halil Sezai Özkal'dan (66) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkal'ın cenazesi, incelemenin ardından Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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