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        Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:10
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        Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Halil Sezai Özkal'dan (66) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özkal'ın cenazesi, incelemenin ardından Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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