Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 3 zanlı yakalandı

Uygulamada 15 araca 116 bin bin lira idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Ekipler, 2 bin 760 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 1014 aracı incelendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde uygulama yaptı.

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