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        Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor

        Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar bu sıra en çok istavrit avlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:56
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        Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor
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        Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar bu sıra en çok istavrit avlıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların ağlarına en çok istavrit daha sonra da çinekop ve hamsi takıldığını söyledi.

        Pehlivanoğlu kilogramı 250 liradan satılan istavritin vatandaşların en çok tercih ettiği balık olduğunu ifade etti.

        Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların lezzetinden dolayı istavriti tercih ettiğini söyledi.

        Balıkçı Murat İkiz ise özellikle bu mevsimde balık tüketiminin arttığını, yağlı olması ve lezzetinden dolayı en çok tercih edilen balığın istavrit olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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