Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar bu sıra en çok istavrit avlıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların ağlarına en çok istavrit daha sonra da çinekop ve hamsi takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu kilogramı 250 liradan satılan istavritin vatandaşların en çok tercih ettiği balık olduğunu ifade etti.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların lezzetinden dolayı istavriti tercih ettiğini söyledi.

Balıkçı Murat İkiz ise özellikle bu mevsimde balık tüketiminin arttığını, yağlı olması ve lezzetinden dolayı en çok tercih edilen balığın istavrit olduğunu ifade etti.