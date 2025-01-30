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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:36
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Havuzlar Mahallesi'nde bir restoranda, A.Y. ve A.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, A.B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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