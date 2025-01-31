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        Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:03 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:20
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        Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı
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        Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen festivalde, kente yeni bir festival kazandıracakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür eden Akyüz, "Karadeniz'i Tekirdağ'da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene festivalin ilkini yapıyoruz. 3 gün boyunca festival devam edecek. Buraya gelen herkes yöresel lezzetleri bulacak. Müzik, eğlence her şey burada mevcut. Birlik, beraberlik içinde kültürümüzü yaşayalım istiyoruz. Herkesi horon halkamıza bekliyoruz." dedi.

        Tekirdağ'da yaşayan Metin Tayar da Trabzonlu olarak memleketlerini Tekirdağ'a taşıdıklarını dile getirdi.

        Bu tür etkinliklerin memleket hasreti çekenler için çok anlamlı olduğunu aktaran Tayar, "İnsanlar buraya gelince birazda olsa memlekete gitmiş gibi hissediyor." diye konuştu.

        İsmail Kandemir ise Karadenizlilerin gittiği her yere kültürlerini götürdüğünü dile getirerek, kültür kaynaşmasının en güzel örneklerinin bu tür festivallerde yaşandığını vurguladı.

        Festivale katılanlar, 3 gün sürecek etkinliklerde, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

        Yarın ve pazar günü festivale katılan vatandaşlara 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılacak mıhlama ikram edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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