Tekirdağ Valisi Soytürk'ten derneklere ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malatyalılar Derneği, Vanlılar Derneği ve Diyarbakırlılar ve Çevre İller Kültür, Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ziyaret ettiği Malatyalılar Derneğinde dernek başkanı Mehmet Barut ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, Bulut'tan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Soytürk, ardından Vanlılar Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Abdulhamit Çetinbakış ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Çetinbakış, Soytürk'e derneğin çalışmalarını anlattı.

Vali Soytürk daha sonra, Diyarbakırlılar ve Çevre İller Kültür, Yardımlaşma Derneğini de ziyaret etti. Dernek başkanı Hayri Seyitoğlu'ndan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları kültürel faaliyetlerin kente önemli katkıları olduğunu ifade eden Soytürk, derneklerin yürüttükleri çalışmaları faydalı bulduğunu söyledi.