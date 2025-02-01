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        Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:37
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        Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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