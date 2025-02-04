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        Tekirdağ'da çöp dökülen hafriyat alanı belediye ekiplerince temizleniyor

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çöp döküldüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin tepkisine neden olan hafriyat alanı temizlenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:20
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        Tekirdağ'da çöp dökülen hafriyat alanı belediye ekiplerince temizleniyor
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çöp döküldüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin tepkisine neden olan hafriyat alanı temizlenmeye başladı.

        Çeşmeli Mahallesi'ndeki hafriyat sahasına uzun süredir dökülen çöpler, yer yer yığına neden olurken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntüler çevre sakinlerini rahatsız etti.

        Tepkiler ve başvurular üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi Belediyesi, alanın temizliğine başladı.

        Mahalle sakinlerinden Nevruz Akpınar, AA muhabirine, alana çöp dökülmesinin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

        Konuyla ilgili belediyeye şikayette bulunduklarını aktaran Akpınar, "Yaklaşık bir yıldan fazladır buraya çöpler dökülüyor. Özellikle yaz aylarında kötü koku yapıyor, arada yandığı da oluyor." dedi.

        Akpınar, herkesin çevresine daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, boş görünen yerlerin çöplüğe çevrilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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