Tekirdağ'da çöp dökülen hafriyat alanı belediye ekiplerince temizleniyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çöp döküldüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin tepkisine neden olan hafriyat alanı temizlenmeye başladı.

Çeşmeli Mahallesi'ndeki hafriyat sahasına uzun süredir dökülen çöpler, yer yer yığına neden olurken, ortaya çıkan kötü koku ve görüntüler çevre sakinlerini rahatsız etti.

Tepkiler ve başvurular üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi Belediyesi, alanın temizliğine başladı.

Mahalle sakinlerinden Nevruz Akpınar, AA muhabirine, alana çöp dökülmesinin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili belediyeye şikayette bulunduklarını aktaran Akpınar, "Yaklaşık bir yıldan fazladır buraya çöpler dökülüyor. Özellikle yaz aylarında kötü koku yapıyor, arada yandığı da oluyor." dedi.

Akpınar, herkesin çevresine daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, boş görünen yerlerin çöplüğe çevrilmemesi gerektiğini dile getirdi.