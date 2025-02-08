Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde "dışarı çıkmayın ya da maskeyle çıkın" tavsiyesi

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, hava kalitesinin düşük olduğu günlerde özellikle yaşlılara, çocuklara ve diğer hassas gruplara dışarıya çıkmamalarını ya da maskeyle aktivitelerini gerçekleştirmelerini tavsiye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde "dışarı çıkmayın ya da maskeyle çıkın" tavsiyesi
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, hava kalitesinin düşük olduğu günlerde özellikle yaşlılara, çocuklara ve diğer hassas gruplara dışarıya çıkmamalarını ya da maskeyle aktivitelerini gerçekleştirmelerini tavsiye etti.

        Tecer, AA muhabirine, sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu Tekirdağ'ın her geçen gün göç alan bir bölge olduğunu söyledi.

        Kentte nüfus artışı, sanayi üretimi ve trafik yoğunluğu gibi faktörlerin hava kirliliğini artırdığına dikkati çeken Tecer, "Özellikle sanayi tesislerinden, araç trafiğinden ve kullanılan yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliği oluşuyor. Hava kirliliği aslında bir çevresel problem olmakla birlikte doğrudan insan sağlığını da etkiliyor. Soluduğumuz havanın kalitesini de ortaya koyuyor ki bir insan günde ortalama 2-2,5 litre su tüketirken, yaklaşık 20 bin litre hava solumaktadır. Bu nedenle solunan havanın kalitesi, bireylerin sağlığını doğrudan belirleyen bir faktördür." dedi.

        Tecer, hava kirliliğinin rüzgar ve hava koşullarına bağlı olarak dağılabileceğini veya yoğunlaşarak daha etkili hale gelebildiğini dile getirdi.

        - "Yaşadığımız bölgedeki hava kalitesini mutlaka takip etmeliyiz"

        Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin arttığını vurgulayan Tecer, şöyle devam etti:

        "Hava kirleticilerinin solunması özellikle yaşlılarda, astım hastaları, solunum yolu rahatsızlığı olan insanlar ve çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaşadığımız bölgedeki hava kalitesini mutlaka takip etmeliyiz. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve diğer hassas grupların dışarıdaki aktivitelerini sınırlandırmaları gerekiyor. O günlerde dışarı çıkmamaları gerekiyor ya da maskeyle aktivitelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Hava kirliliğinin bir insan sağlığı problemi olduğunu içselleştirmek zorundayız."

        Tecer, fabrikaların yoğun üretim yaptığı saatlerde, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda hava kirliliğinin en yüksek seviyeye çıktığını belirtti.

        Hava kirliliğinin azaltılması için gerekli çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğini aktaran Tecer, alınabilecek tedbirlere ilişkin şunları söyledi:

        "Hava kirliliğinin azaltılması için bireysel ve kurumsal düzeyde bazı önlemler alınmalıdır. Sanayi tesislerinde denetimler artırılmalı, kalitesiz yakıt kullanımının önüne geçilmeli, temiz enerjiye geçiş teşvik edilmelidir. Kent içinde trafik akışı daha verimli hale getirilmeli, yoğun trafik olan güzergahlarda yoğunluğun azaltılması gerekmektedir.

        Vatandaşlarımızın da alacağı bireysel tedbirler önemli. Nasıl günlük aktivitelerde havanın durumunu takip ediyorsak, hava kalitesi de bizim takip etmemiz gereken, sağlımızın için önem vermemiz gereken bir husus. Bunu kendimiz, çocuklarımız hem de sorumlu olduğumuz insanlar için öncelik haline getirmemiz gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek

        Benzer Haberler

        "Tulumcu Filiz" 17 yıldır Karadeniz ezgilerini dinleyenleriyle buluşturuyor
        "Tulumcu Filiz" 17 yıldır Karadeniz ezgilerini dinleyenleriyle buluşturuyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı
        Tekirdağ'da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da 26 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 26 bin makaron ele geçirildi