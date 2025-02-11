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        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor

        Tekirdağ'da Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde eğitim alan kursiyer kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:00
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        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
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        Tekirdağ'da Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde eğitim alan kursiyer kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor.

        Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Giyim Üretim Teknolojisi Eğitim Atölyesi'nde kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için bir şeyler yapmak istedi.

        Daha sonra kadınlar eğitmenleriyle birlikte kıyafet üretti.

        Üretilen kıyafetler Süleymanpaşa Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kadınların gönüllü olarak kıyafet dikmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

        Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Nallar, "Giyim Üretim Teknolojisi Eğitim Atölyesinde eğitim gören kursiyerlerimiz kış okulunun ara tatile girmesi sonucu tamamen gönüllülük esasıyla eğitmenleri ile birlikte muhteşem bir iş yaptılar. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için pijama takımları dikiyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin eğitimlerini daha da iyi hale getirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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