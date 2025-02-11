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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 00:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 00:59
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

        Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

        Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

        - Kızını öldürdüğünü itiraf etti

        Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

        İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartışık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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