Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan Amir Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan Amir Y. (44) ağır yaralı, kızı S.D.Y. (13) ise ölü olarak bulundu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, ‘Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah’ notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Amir Y.’ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Y.’yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y’yi ise ölü buldu. Amir Y., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.’nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.’nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu
        Tekirdağ'da park halindeki tır yandı
        Tekirdağ'da park halindeki tır yandı
        Tekirdağ'da park halindeki TIR yandı
        Tekirdağ'da park halindeki TIR yandı
        Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı
        Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı
        Çalışan kadınlar kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" ile hentbola döndü
        Çalışan kadınlar kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" ile hentbola döndü