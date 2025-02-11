Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da bir haftadır süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        ABONE OL

        Tekirdağ'da bir haftadır süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

        Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın bir haftadır avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Balıkçıların bir haftadır ağ bakımı yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların Marmara Denizi'nde nasibini aramaya devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        CHP'de ön seçim 23 Mart'ta
        "Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay helaldir"
        "Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay helaldir"
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Güney Kore'de bir öğretmen öğrencisini öldürdü!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri ye...
        Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri ye...
        Zabıtanın satışına izin vermediği peynirleri kamyonetten attılar
        Zabıtanın satışına izin vermediği peynirleri kamyonetten attılar
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu
        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulun...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulun...
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu