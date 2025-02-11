Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit bekçilerin ailelerine ziyaret

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit bekçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit bekçilerin ailelerine ziyaret
        ABONE OL

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit bekçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Turanlı, ilk olarak şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin annesi Selfinaz ve babası Halil İbrahim Doğan ile bir süre sohbet etti.

        Daha sonra Turanlı, aynı saldırıda şehit olan bekçi Gökçen Koşal'ın ailesiyle bir araya geldi.

        Turanlı, şehit bekçinin annesi Kamile ve babası Hüseyin Koşal ile görüştü.

        Ziyaretlerde Turanlı'ya eşi Hafize Turanlı da eşlik etti.

        -Olay

        Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

        Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış, Koşal müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Doğan da 3 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri ye...
        Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri ye...
        Zabıtanın satışına izin vermediği peynirleri kamyonetten attılar
        Zabıtanın satışına izin vermediği peynirleri kamyonetten attılar
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu
        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası ağır yaralı bulundu
        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
        Tekirdağ'da kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet üretiyor
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulun...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının evinde ölü bulun...