Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 850 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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