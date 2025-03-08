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        Tekirdağ'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi

        Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:16
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        Tekirdağ'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi
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        Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 9 takım mücadele etti.

        İsmet İnönü Spor Salonu'ndaki final maçında, Yeşil Ay ve Kadının Fendi takımı karşı karşıya geldi.

        Turnuvanın şampiyonu Yeşil Ay olurken ikinci Kadının Fendi, üçüncü ise Hakem Kadınlar takımı oldu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bütün kadınların kadınlar gününü kutladı.

        Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Soytürk, kazanan takımları tebrik etti.

        Konuşmaların ardından, Vali Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı kazanan takımlara madalya ve kupa verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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