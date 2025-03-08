Tekirdağ'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi

Konuşmaların ardından, Vali Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı kazanan takımlara madalya ve kupa verdi.

Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Soytürk, kazanan takımları tebrik etti.

Turnuvanın şampiyonu Yeşil Ay olurken ikinci Kadının Fendi, üçüncü ise Hakem Kadınlar takımı oldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 9 takım mücadele etti.

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