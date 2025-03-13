Tekirdağ'da kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'nde sanayi sitesinde faaliyet gösteren kalıp işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu atölyede hasar oluştu.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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