Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Evde yapılan aramada 69 uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine S.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine T.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        NKÜ Rektörü Şahin'den üniversitenin kuruluş yıl dönümü mesajı
        NKÜ Rektörü Şahin'den üniversitenin kuruluş yıl dönümü mesajı
        Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Melisa, babasının iş yerinde motosiklet tamiri yapıyor
        Melisa, babasının iş yerinde motosiklet tamiri yapıyor
        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı