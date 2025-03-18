Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Bu kapsamda, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan K.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

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