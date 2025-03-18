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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:11
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan K.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Evinde uyuşturucu ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine N.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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