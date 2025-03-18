Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan K.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Evinde uyuşturucu ele geçirildi
Muratlı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine N.B'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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