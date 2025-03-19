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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

        Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:00
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
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        Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli olmasının balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

        Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesini beklediğini ifade etti.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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