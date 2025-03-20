Tekirdağ Valisi Soytürk şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Vali Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar programlarında bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduklarını ifade eden Soytürk, "Sizlerin gönlünden geçen bizim için emirdir. 7-24 ulaşmanızı istiyoruz. Ulaştığınızda da elimizden gelen ne varsa gayret gösteriyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Programa, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.