Tekirdağ'da trafik kazası sonucu Sırp dansçı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Sırp asıllı Budic'in dansçı olduğu İstanbul'da bir festivale katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Müdahaleye rağmen Budic, yaşamını yitirdi. Diğer kazazedelerin tedavisi sürüyor.

Etraftakilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla sürücü ve araçtaki diğer 3 yaralıyı hastaneye götürdü.

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