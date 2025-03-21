Çorlu ilçesinde, ilkokul öğrencileri polisler tarafından sinemaya götürüldü.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilçedeki bazı öğrencileri sinemaya götürerek onlarla vakit geçirdi.

Öğrenciler polislerle sinemaya giderek eğlenceli vakit geçirdi.

Polis ekipleri 260 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda öğrencilere ikramda bulundu.

-NKÜ Rektörü Şahin öğrencilerle iftar yaptı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen programda Şahin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Şahin, iftarın ardından, öğrencilerin üniversitesi ile ilgili önerilerini dinledi.

Şahin, öğrencilere eğitimlerinde başarı diledi.

-Çorlu'da toplu iftarlar devam ediyor

Çorlu Belediyesince düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye olarak ilçenin çeşitli mahallelerinde iftar yemekleri düzenleme geleneğini her yıl olduğu gibi bu yılda sürdürdüklerini belirtti.

Sarıkurt, ramazanın birlik, beraberlik, hoşgörü ve anlayış ayı olduğunu ifade ederek, "İftar programında hemşerilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Dayanışmanın soframıza, bereketin şehrimize yayıldığı bu güzel akşamda bizlerle olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte nice ramazanlara erişmeyi diliyorum." dedi.

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