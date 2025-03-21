Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu ilçesinde, ilkokul öğrencileri polisler tarafından sinemaya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Çorlu ilçesinde, ilkokul öğrencileri polisler tarafından sinemaya götürüldü.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilçedeki bazı öğrencileri sinemaya götürerek onlarla vakit geçirdi.

        Öğrenciler polislerle sinemaya giderek eğlenceli vakit geçirdi.

        Polis ekipleri 260 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda öğrencilere ikramda bulundu.

        -NKÜ Rektörü Şahin öğrencilerle iftar yaptı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen programda Şahin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Şahin, iftarın ardından, öğrencilerin üniversitesi ile ilgili önerilerini dinledi.

        Şahin, öğrencilere eğitimlerinde başarı diledi.

        -Çorlu'da toplu iftarlar devam ediyor

        Çorlu Belediyesince düzenlenen iftar programları devam ediyor.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye olarak ilçenin çeşitli mahallelerinde iftar yemekleri düzenleme geleneğini her yıl olduğu gibi bu yılda sürdürdüklerini belirtti.

        Sarıkurt, ramazanın birlik, beraberlik, hoşgörü ve anlayış ayı olduğunu ifade ederek, "İftar programında hemşerilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Dayanışmanın soframıza, bereketin şehrimize yayıldığı bu güzel akşamda bizlerle olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte nice ramazanlara erişmeyi diliyorum." dedi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çiftçilere eğitim verildi
        Tekirdağ'da çiftçilere eğitim verildi
        Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da trafik kazası sonucu Sırp dansçı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaral...
        Tekirdağ'da trafik kazası sonucu Sırp dansçı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaral...
        Tekirdağ'da "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" etkinliği düzenlendi
        Tekirdağ'da "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" etkinliği düzenlendi
        Tekirdağ'da 26 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 26 bin makaron ele geçirildi
        Otomobil, köprü ayağına çarptı; Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralı
        Otomobil, köprü ayağına çarptı; Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralı