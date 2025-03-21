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        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:12
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        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri çerçevesinde Saray ilçesinde 2 otomobili durdurdu.

        Araçlardaki incelemede 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Söz konusu yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimlerde, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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