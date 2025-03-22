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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:00
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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Nusratiye Mahallesi'nde Yaşar Erez'e ait 3 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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