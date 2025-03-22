Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nusratiye Mahallesi'nde Yaşar Erez'e ait 3 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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