Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi'nde H.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Saraç ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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