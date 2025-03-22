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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:38
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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi'nde H.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Saraç ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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